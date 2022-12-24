Переселенцам автоматически продлят выплаты с 1 января

С 1 января 2023 года автоматическое начисление помощи на проживание внутренне перемещенным лицам будет продолжено. Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Минреинтеграции.



«Хочу успокоить всех переселенцев: не нужно после 1 января обращаться в органы соцзащиты или ЦПАУ для возобновления выплат. Вы по-прежнему будете получать помощь от государства», — сказала Верещук.



В ведомстве также уточнили, что помощь назначается с месяца обращения без конечной даты ее прекращения.