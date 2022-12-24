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Переселенцям автоматично продовжать виплати з 1 січня

24 грудня 2022, 15:28

Переселенцям автоматично продовжать виплати з 1 січня

З 1 січня 2023 року автоматичне нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам буде продовжено. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Мінреінтеграції.

«Хочу заспокоїти всіх переселенців: не потрібно після 1 січня звертатися до органів соцзахисту або ЦНАПів для відновлення виплат. Ви, як і раніше, будете отримувати допомогу від держави», — сказала Верещук.

У відомстві також уточнили, що допомога призначається з місяця звернення без кінцевої дати її припинення.

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