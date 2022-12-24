В Константиновке выдали материалы на ремонт домов, пострадавших от взрывов

В Константиновке Донецкой области несколько домов местных жителей пострадали во время взрывов в ходе работ по разминированию снарядов российских оккупантов. Эти люди получили стройматериалы для ремонта своих домов, сообщает городская военная администрация.



«Из материального резерва были выданы материалы для ликвидации повреждений, которые получили дома, находившиеся рядом с эпицентром проведения работ. Всего роздано 147 листов металлического профнастила, 35 листов ОСБ-плит, 450 квадратных метров пленки», — уточнили в администрации.



Там также отметили, что в громаде продолжают работать все коммунальные службы. Оперативный штаб функционирует 24/7, расчищая завалы после обстрелов со стороны оккупантов и ликвидируя аварии на сетях.

Напомним, трое пиротехников погибли 12 декабря во время проведения работ по разминированию в городе Константиновка Донецкой области.