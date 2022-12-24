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У Костянтинівці видали матеріали на ремонт будинків, які постраждали від вибухів

24 грудня 2022, 18:24

У Костянтинівці видали матеріали на ремонт будинків, які постраждали від вибухів

У Костянтинівці Донецької області кілька будинків місцевих жителів постраждали під час вибухів під час робіт із розмінування снарядів російських окупантів. Ці люди отримали будівельні матеріали для ремонту своїх будинків, повідомляє міська військова адміністрація.

«З матеріального резерву було видано матеріали для ліквідації ушкоджень, які отримали будинки, що були поруч із епіцентром проведення робіт. Загалом роздано 147 аркушів металевого профнастилу, 35 аркушів ОСБ-плит, 450 квадратних метрів плівки», — уточнили в адміністрації.

Там також зазначили, що у громаді продовжують працювати усі комунальні служби. Оперативний штаб функціонує 24/7, розчищаючи завали після обстрілів з боку окупантів та ліквідуючи аварії на мережах.

Нагадаємо, троє піротехніків загинули 12 грудня під час проведення робіт з розмінування у місті Костянтинівка Донецької області.

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