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Обстрел Херсона: Погибли десять человек, 68 — ранены

24 декабря 2022, 22:24

Обстрел Херсона: Погибли десять человек, 68 — ранены

В результате обстрела российскими войсками Херсона ранены 68 человек. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Погибли десять человек.

«Призываю жителей Херсонщины — эвакуируйтесь! Особенно, если вы проживаете возле Днепра. Эти районы больше всего страдают от российских обстрелов, поэтому там практически нет возможности обеспечить устойчивое тепло- и электроснабжение», — отметил Янушевич.

Напомним, сегодня в Херсоне под обстрел попал центр. На атаку отреагировал президент Владимир Зеленский. Позже стало известно, что погибли десять человек, 55 — ранены.

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