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Обстріл Херсона: Загинули десять осіб, 68 — поранені

24 грудня 2022, 22:24

Обстріл Херсона: Загинули десять осіб, 68 — поранені

Через обстріл російськими військами Херсона поранено 68 осіб. Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Загинули десять осіб.

«Закликаю жителів Херсонщини: евакуюйтеся! Особливо, якщо ви проживаєте біля Дніпра. Ці райони найбільше потерпають від російських обстрілів, тому там практично немає можливості забезпечити стале тепло- та електропостачання», — зазначив Янушевич.

Нагадаємо, сьогодні в Херсоні під обстріл потрапив центр. На атаку відреагував президент Володимир Зеленський. Пізніше стало відомо, що загинули десять осіб, 55 — поранені.

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