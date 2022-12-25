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Просування окупантів у районі Бахмута сповільнилося — ISW

25 грудня 2022, 08:27

Просування окупантів у районі Бахмута сповільнилося — ISW

Швидкість просування російських військ у районі Бахмута, ймовірно, сповільнилася останніми днями. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти припускають, що ще рано говорити про те, що російський наступ для захоплення Бахмута досяг кульмінації.

Зазначається, що російські військові блогери визнали, що українським силам вдалося дещо сповільнити темпи російського наступу навколо Бахмута та навколишніх населених пунктів, а один із них стверджує, що українські сили відтіснили загарбників на позиції, які вони займали кілька днів тому.

Також аналітики вважають, що російські війська найближчим часом не зможуть підтримувати високі темпи наступальних операцій у районі Бахмута через нестачу боєприпасів та кількість особового складу. Вони, ймовірно, намагатимуться забезпечити тактичну чи оперативну паузу.

На думку експертів, безперервний і дорогий наступ Росії на Бахмут може також погіршити здатність Росії переслідувати довгострокові цілі на театрі бойових дій на Донбасі.

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