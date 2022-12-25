Оккупанты теряют тысячи солдат под Бахмутом — Гайдай

Российские войска теряют тысячи своих солдат, продолжая безуспешно наступать на Бахмут. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.



«Что касается Бахмута, то это уже больше даже не в стратегическом военном плане, хотя и такое есть, а более символизм, который очень любит кремлевский режим... "Кадыровцы" и "вагнеровцы" хотят доказать и показать бункерному деду, что они на что-то способны. Но пока они там теряют тысячи своих солдат», — рассказал Гайдай.



Он отметил, что планы оккупантов остаются неизменными, россияне хотят захватить полностью Донецкую и Луганскую области.