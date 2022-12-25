Оккупанты обстреляли прифронтовую территорию Донецкой области

Российские войска продолжали стрелять по всей линии фронта в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.



Он рассказал, что на Волновахском направлении снова под обстрелами оказался Угледар и окрестности города. Там обошлось без жертв.



На Донецком направлении тоже никто не пострадал. Ночью продолжались обстрелы Марьинской общины: поврежден Максимильяновский горсовет. Зафиксированы прилеты по Марьинке и Красногоровке. Утром под огонь попали Орловка Очеретинской общины и Авдеевка. Там повреждена больница.



На Горловском направлении ракетному удару подверглось Предтечино Константиновской общины — 1 человек ранен, 4 дома повреждены. В Бахмуте ранены 5 гражданских, поврежден 1 дом.



На Лисичанском направлении не прекращались обстрелы Торского и Заречного Лиманской общины. На этот раз обошлось без пострадавших.



«Оставаться на Донетчине – опасно! Эвакуируйтесь вовремя!», — призвал жителей области глава администрации.