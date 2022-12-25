Россия вывела в Черное море 4 носителя крылатых ракет

Российские войска вывели до 13 кораблей в Черное море на боевое дежурство, в том числе 4 носителя крылатых ракет «калибр» с общим залпом 24 ракеты. Об этом сообщили ВМС ВС Украины в Facebook.



Оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации в Азовском море, удерживая на боевом дежурстве один корабль. В Средиземном море находится 9 российских кораблей, в том числе 5 носителей крылатых ракет «калибр» с общим залпом 72 ракеты.



За сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

33 судна в Азовское море, из которых 4 судна двигались из пролива Босфор;

29 судов в Черное море, из которых 7 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.



Отмечается, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS). Она выключает системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.