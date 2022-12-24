Оккупанты могут готовить ракетный удар — ОК «Юг»

В Черном море корабельная группировка оккупантов увеличена до 14 единиц. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».



По данным командования, в море сейчас находятся в том числе два надводных и два подводных ракетоносителя.



«Суммарное снаряжение "Калибрами" может достигать 24. Вероятно, враг готовится к нанесению ракетных ударов. Будьте бдительны, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!», — призвали в ОК «Юг».



Сегодня утром сообщалось, что в Черном море находится 11 единиц корабельной группировки оккупантов, и среди них ракетоносители: два надводных и один подводный.