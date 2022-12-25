Росія вивела в Чорне море 4 носії крилатих ракет

Російські війська вивели до 13 кораблів у Чорне море на бойове чергування, у тому числі 4 носії крилатих ракет «калібр» із загальним залпом 24 ракети. Про це повідомили ВМС ЗС України у Facebook.



Окупанти продовжують контролювати морські комунікації в Азовському морі, утримуючи на бойовому чергуванні один корабель. У Середземному морі знаходиться 9 російських кораблів, у тому числі 5 носіїв крилатих ракет «калібр» із загальним залпом 72 ракети.



За добу, на користь Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

33 судна в Азовське море, з яких 4 судна рухалися з протоки Босфор;

29 суден у Чорному морі, з яких 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.



Наголошується, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 (SOLAS). Вона вимикає системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних судах акваторії Азовського моря.