В России определились с процедурой выдачи своих паспортов украинцам на захваченных территориях

В России президентским указом утвердили порядок подачи заявлений на получение паспорта РФ жителями оккупированных территорий. Соответствующий указ опубликован 26 декабря на официальном портале правовой информации.



В указе перечислены стандартные правила подачи документов а также порядок подачи заявления о признании гражданином России ребенка, не достигшего 14 лет, и о нежелании состоять в гражданстве Украины.

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До полномасштабного вторжения в Украину Россия выдавала свои паспорта на оккупированных территориях Донбасса по упрощенной процедуре, вынуждая получать предварительно так называемые «паспорта» группировок «Л-ДНР».



После аннексии украинских территории Кремль еще активнее навязывает российские паспорта ограничивая в правах жителей захваченных территорий.