В Росії візначиліся з процедурою відачи своїх паспортів на захоплених територіях

В Росії президентським указом затвердили порядок подання заяв на отримання паспорта РФ мешканцями окупованих територій. Відповідний указ опубліковано 26 грудня на офіційному порталі правової інформації.



В указі перераховані стандартні правила подання документів, а також порядок подання заяви про визнання громадянином Росії дитини, яка не досягла 14 років, та про небажання перебувати у громадянстві України.

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До повномасштабного вторгнення в Україну Росія видавала свої паспорти на окупованих територіях Донбасу за спрощеною процедурою, змушуючи отримувати попередньо так звані паспорти угруповань «Л-ДНР».



Після анексії української території Кремль ще активніше нав'язує російські паспорти, обмежуючи в правах мешканців захоплених територій.