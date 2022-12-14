В оккупации требуют предъявлять российские паспорта при замене автономеров

Владельцев автомобилей на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей принуждают заменить украинские государственные регистрационные знаки, выданные до 30 сентября 2022 года, на российские.



Оккупационная власть объявила, что для замены регистрационных документов и номеров авто необходимо предъявить российский паспорт или вид на жительство, украинские госномера и документы, подтверждающие постоянное проживание на оккупированных территориях. Украинского паспорта как самостоятельного документа в этом перечне нет.



Оккупационная власть утверждает, что до 2026 года владельцы авто могут зарегистрировать их без техосмотра и уплаты госпошлины, а до 2024 года – без ОСАГО.



Ранее Россия объявила, что закрепила коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах автомашин из временно оккупированной территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.