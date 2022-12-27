«ЛНР» опубликовала список квартир в Северодонецке, которые будут вскрывать

В Северодонецке оккупанты продолжают вскрывать жилье жителей, выехавших из города.



«Администрация» при группировке «ЛНР» сообщила о планах по вскрытию квартир. Собственникам предлагают явиться в «администрацию» и дать согласие на вселение в их жилые помещения или подписать отказ. В списке — квартиры по проспекту Гвардейскому, улице Богдана Лищины, Новикова, Гагарина, Юности, Первомайской, проспекту Центральному и др.

Это пятая часть перечня жилья, которое оккупанты отбирают у владельцев. Предыдущая, четвертая часть, была опубликована неделей ранее.

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