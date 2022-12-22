Оккупанты опубликовали список квартир в Северодонецке под вскрытие и заселение

В Северодонецке оккупанты продолжают вскрывать жилье жителей, выехавших из города.



Как сообщает «администрация» при группировке «ЛНР», планируется вскрытие квартир по ряду адресов. Собственникам предлагают явиться в «администрацию» и дать согласие на вселение в их жилые помещения или подписать отказ. В списке — квартиры по улицам Вилесова, Гагарина, Донецкой, Космонавтов, Новикова, Курчатова, по проспекту Гвардейскому.



Это четвертая часть перечня жилья, которое оккупанты отбирают у владельцев. В предыдущий раз, в третей части, были указаны квартиры по проспекту Гвардейскому, по улице Гагарина. Тот список был опубликован в начале декабря.