«ЛНР» опублікувала список квартир у Сєвєродонецьку, які будуть зламувати

У Сєвєродонецьку окупанти продовжують зламувати житло жителів, які виїхали з міста.



«Адміністрація» при угрупованні «ЛНР» повідомила про плани зі зламування квартир. Власникам пропонують з'явитися в «адміністрацію» та дати згоду на вселення в їхні житлові приміщення або підписати відмову. У списку — квартири на проспекті Гвардійському, вулиці Богдана Ліщини, Новікова, Гагаріна, Юності, Першотравневій, проспекті Центральному тощо.



Це п'ята частина переліку житла, яке окупанти відбирають у власників. Попередня, четверта частина, була опублікована тижнем раніше.

Дивіться також:



