«‎ДНР»‎ показала подозреваемых по делу об убийстве 8 человек в Макеевке

Подозреваемые в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке дали первые показания, согласно которым, на преступление их толкнул долг в 15 тысяч рублей. Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на так называемое «МВД» группировки «ДНР». Они опубликовали видео допроса задержанных.



Сообщается, что ранее судимые жители макеевского микрорайона Калининский пошли на убийство из-за долга по наводке женщины, которая подрабатывала по хозяйству в доме убитых.



По словам женщины, 26 декабря она пришла на подработку, а вместе с ней — брат и приятель. Мужчины с самого утра распивали алкоголь и продолжили делать это на территории чужого дома.



Позже приехали владельцы дома. Когда они зашли в помещение, мужчина проследовал за ними и открыл огонь из автомата. Когда звуки выстрелов затихли, в дом вошли остальные — они искали ценные вещи.



Сперва преступники нашли полтори тысячи рублей, телефон и игровую приставку, а затем — 60 тысяч рублей и ключи от машины в кармане куртки. Подозреваемые покинули дом на автомобиле погибших. По дороге они избавились от игровой приставки и телефона, а деньги поделили.



В оккупированной Макеевке вечером 26 декабря расстреляли семью ромов из восьми человек.



27 декабря были задержаны трое подозреваемых. Ими оказались трое ранее судимых жителей Макеевки. Они признались, «что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества».



Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что, по его данным, убийство совершили боевики российской ЧВК «Вагнера».