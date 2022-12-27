Убийство семьи ромов из 8 человек в оккупированной Макеевке совершили бойцы российской «ЧВК Вагнера». Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.



По его данным, семью расстреляли «вагнеровцы», которые рассчитывали приобрести у погибших наркотики. Однако озвученная цена показалась им слишком высокой, что и послужило причиной расстрела, утверждает Геращенко.



Он также не исключил, что подтолкнуть к убийству могла и ненависть по этническому признаку к ромам.



Накануне вечером стало известно об убийстве в Макеевке семьи из восьми человек, включая четырех детей. Злоумышленники расстреляли семью из автоматов и угнали их автомобиль.



Позднее «МВД ДНР» отчиталось о задержании троих подозреваемых в убийстве семьи. Отмечалось, что это ранее судимые жители макеевского микрорайона «Калининский». О причастности задержанных к военным формированиям «МВД» не сообщило.