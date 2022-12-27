Убийство семьи из 8 человек: «ДНР» заявила о задержании подозреваемых в Макеевке

В оккупированной Россией Макеевке были задержаны трое подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек. Об этом сообщает «МВД» группировки «ДНР».



По подозрению в совершении преступления по «горячим следам» задержали троих ранее судимых жителей макеевского микрорайона «Калининский». Как сообщается, они признались, «что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества».



В «МВД» добавили, что действия злоумышленников подпадают под санкции части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц) и влекут за собой максимальную ответственность в виде высшей меры наказания — пожизненного заключения.



Накануне вечером стало известно об убийстве в Макеевке семьи из восьми человек, включая четырех детей. Злоумышленники расстреляли семью из автоматов и угнали их автомобиль.