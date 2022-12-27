В оккупированной Макеевке расстреляли семью из восьми человек

В оккупированной Макеевке вечером 26 декабря расстреляли семью из восьми человек, сообщают местные медиа.



В социальных сетях распространяется пока не подтвержденная информация о том, что группа лиц расстреляла из автоматов семью — все убиты выстрелом в голову. Среди погибших – трое детей: 1,7 и 9 лет.



Позже стало известно, что из восьми погибших, четверо — дети.



Подозреваемые скрылись на авто марки «Шкода Суперб», синего цвета, номер Е749УК, которое украли у семьи.



Обновлено. В оккупационной администрации Макеевки подтвердили случившееся. В «МВД ДНР» заявили о задержании троих подозреваемых в убийстве семьи.