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В оккупированной Макеевке расстреляли семью из восьми человек

Обновлено
27 декабря 2022, 00:31

В оккупированной Макеевке расстреляли семью из восьми человек

В оккупированной Макеевке вечером 26 декабря расстреляли семью из восьми человек, сообщают местные медиа.

В социальных сетях распространяется пока не подтвержденная информация о том, что группа лиц расстреляла из автоматов семью — все убиты выстрелом в голову. Среди погибших – трое детей: 1,7 и 9 лет.

Позже стало известно, что из восьми погибших, четверо — дети.

Подозреваемые скрылись на авто марки «Шкода Суперб», синего цвета, номер Е749УК, которое украли у семьи.  

Обновлено. В оккупационной администрации Макеевки подтвердили случившееся. В «МВД ДНР» заявили о задержании троих подозреваемых в убийстве семьи.

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