«ДНР» показала підозрюваних у справі про вбивство 8 осіб у Макіївці

Підозрювані у вбивстві сім'ї з восьми осіб у Макіївці дали перші свідчення, згідно з якими на злочин їх штовхнув борг у 15 тисяч рублів. Про це повідомляють Telegram-канали з посиланням на так зване МВС угрупування «‎ДНР»‎.



Вони опублікували відео допиту затриманих. Повідомляється, що раніше засуджені мешканці макіївського мікрорайону Калінінський пішли на вбивство через борг, а навела їх жінка, яка підробляла по господарству в будинку вбитих.



За словами жінки, 26 грудня вона прийшла на підробіток, а разом із нею — брат та приятель. Чоловіки з самого ранку розпивали алкоголь та продовжили робити це на території чужого будинку.



Пізніше приїхали власники будинку. Коли вони зайшли до помешкання, чоловік пройшов за ними і відкрив вогонь із автомата. Коли звуки пострілів затихли, до будинку увійшли решта — вони шукали цінні речі.



Спочатку злочинці знайшли півторі тисячі рублів, телефон та ігрову приставку, а потім — 60 тисяч рублів та ключі від машини у кишені куртки. Підозрювані залишили будинок на автомобілі загиблих. Дорогою вони позбулися ігрової приставки та телефону, а гроші поділили.

В оккупированной Макеевке вечером 26 декабря расстреляли семью ромов из восьми человек.



27 грудня було затримано трьох підозрюваних. Ними виявились троє раніше судимих мешканців Макіївки. Вони зізналися, «що вчинили злочин із корисливих спонукань, з метою розкрадання автомобіля та цінного майна».



Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что, по его данным, убийство совершили боевики российской ЧВК «Вагнера».