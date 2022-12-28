Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«ДНР» показала підозрюваних у справі про вбивство 8 осіб у Макіївці

28 грудня 2022, 22:50

«ДНР» показала підозрюваних у справі про вбивство 8 осіб у Макіївці

Підозрювані у вбивстві сім'ї з восьми осіб у Макіївці дали перші свідчення, згідно з якими на злочин їх штовхнув борг у 15 тисяч рублів. Про це повідомляють Telegram-канали з посиланням на так зване МВС угрупування «‎ДНР»‎.

Вони опублікували відео допиту затриманих. Повідомляється, що раніше засуджені мешканці макіївського мікрорайону Калінінський пішли на вбивство через борг, а навела їх жінка, яка підробляла по господарству в будинку вбитих.

За словами жінки, 26 грудня вона прийшла на підробіток, а разом із нею — брат та приятель. Чоловіки з самого ранку розпивали алкоголь та продовжили робити це на території чужого будинку.

Пізніше приїхали власники будинку. Коли вони зайшли до помешкання, чоловік пройшов за ними і відкрив вогонь із автомата. Коли звуки пострілів затихли, до будинку увійшли решта — вони шукали цінні речі.

Спочатку злочинці знайшли півторі тисячі рублів, телефон та ігрову приставку, а потім — 60 тисяч рублів та ключі від машини у кишені куртки. Підозрювані залишили будинок на автомобілі загиблих. Дорогою вони позбулися ігрової приставки та телефону, а гроші поділили.

В оккупированной Макеевке вечером 26 декабря расстреляли семью ромов из восьми человек.

27 грудня було затримано трьох підозрюваних. Ними виявились троє раніше судимих мешканців Макіївки. Вони зізналися, «що вчинили злочин із корисливих спонукань, з метою розкрадання автомобіля та цінного майна».

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что, по его данным, убийство совершили боевики российской ЧВК «Вагнера».

Ще за темою

Місця
Макіївка
Інше
Вбивство
Організації
ДНР

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:27
Головні події в окупації 28 грудня
22:50
«ДНР» показала підозрюваних у справі про вбивство 8 осіб у Макіївці
16:53
Російські окупанти обстріляли Олешки на Херсонщині, загинула жінка — мер
15:46
Сєвєродонецькі партизани допомагають ЗСУ та діють самостійно — Стрюк
14:16
Окупанти у Маріуполі заборонили масові заходи на новорічні свята
11:33
РФ, ймовірно, зробить пріоритетом утримання лінії фронту біля Кремінної — Британська розвідка
08:50
У Донецьку поранено чоловіка
22:55
Головні події в окупації 27 грудня
18:24
Тисяча кримських татар виїхали до Туреччини, щоб їх не мобілізувала РФ
17:23
«ЛНР» опублікувала список квартир у Сєвєродонецьку, які будуть зламувати
17:13
«ДНР» не проводитиме масових заходів у Донецьку на свята через обстріли
16:32
«ДНР»: Залізничний вокзал у Ясинуватій потрапив під обстріл
16:06
Мер: Внаслідок обстрілу Олешек загинула людина, ще п'ятеро поранено
14:43
«ДНР»: Внаслідок обстрілу загинув житель села під Волновахою
12:19
У РФ затримали 8 мобілізованих окупантів, які втекли з Луганщини — ЗМІ
Всі новини
23:40
Безпілотники російських військ збили над Дніпропетровською та Миколаївською областями
23:27
Головні події в окупації 28 грудня
22:50
«ДНР» показала підозрюваних у справі про вбивство 8 осіб у Макіївці
21:44
Вплив війни в Україні на клімат: що кажуть вчені ►
21:35
Трьох кримчан заарештували за «дискредитацію армії РФ» — вони слухали українські пісні
21:05
Мінреінтеграції: У безпечніші регіони вдалося евакуювати понад півмільйона людей
20:46
Правозахисниця: У Росії усиновили 400 депортованих з України дітей
20:40
Внаслідок обстрілу Донецька загинула жінка, двоє людей поранено
19:58
В Україні попередили про атаку дронів
19:57
В Україні ухвалили перший вирок за військовий злочин в окупованому Криму
19:13
Снаряд пошкодив житловий будинок та будівлю магазину у Донецьку
18:20
Більшість країн не підтримують виключення РФ із Ради безпеки ООН – МЗС Естонії
17:36
Зеленський: Понад 1800 населених пунктів уже вдалося звільнити від російських окупантів
17:01
«Харківські угоди»: Суд дозволив арешт екс-міністра оборони
16:53
Російські окупанти обстріляли Олешки на Херсонщині, загинула жінка — мер
Всі новини
ВІДЕО
Вплив війни в Україні на клімат: що кажуть вчені ►
28 грудня, 21:44
Не всі влізуть: Як рятують тварин Бахмута під безперервними обстрілами
28 грудня, 15:09
Газові ігри: Чи допоможе Туреччина Москві обійти санкції ►
26 грудня, 19:13

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама