Гайдай пояснил важность освобождения Кременной от оккупантов

Освобождение Кременной в Луганской области имеет стратегическое значение. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, российские оккупанты на Луганщине истощены, однако резервов у них еще достаточно.



«Преувеличить важность освобождения Кременной нельзя: открывается два направления. Это на Старобельск, это будет деоккупирован логистический центр Луганщины. И потом очень сложно будет врагу перемещать технику или личный состав. Потому что из Старобельска можно держать под огневым контролем все дороги. И второе — это на Рубежное, Северодонецк и Лисичанск, что позволит разбить группировку, которая постоянно штурмует Бахмут», — пояснил Гайдай.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили поселок Новоселовский в Сватовском районе (в 23 километрах от Сватово).



В освобожденных от оккупантов районах Луганской области возобновлены социальные выплаты.



ВСУ за прошедшую неделю продвинулись на 2,5 км в направлении города Кременная в Луганской области.



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