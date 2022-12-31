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Гайдай пояснив важливість звільнення Кремінної від окупантів

31 грудня 2022, 09:39

Гайдай пояснив важливість звільнення Кремінної від окупантів

Звільнення Кремінної в Луганській області має стратегічне значення. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, російські окупанти на Луганщині виснажені, проте резервів у них ще достатньо.

«Перебільшити важливість звільнення Кремінної не можна: відкривається два напрямки. Це на Старобільськ, це буде деокупований логістичний центр Луганщини. І потім дуже складно буде ворогу переміщати техніку чи особовий склад. Тому що зі Старобільська можна тримати під вогневим контролем усі дороги. І друге — це на Рубіжне, Сєвєродонецьк і Лисичанськ, що дасть змогу розбити угруповання, яке постійно штурмує Бахмут», — пояснив Гайдай.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили селище Новоселівське у Сватівському районі (за 23 кілометри від Сватового).

У звільнених від окупантів районах Луганської області відновлено соціальні виплати.

ЗСУ за минулий тиждень просунулися на 2,5 км у напрямку міста Кремінна в Луганській області.

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