За неделю ВСУ продвинулись на 2,5 км в районе Кременной

ВСУ за прошедшую неделю продвинулись на 2,5 км в направлении города Кременная в Луганской области. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

«Наши воины продолжают наступательные действия в районе города Кременная. В течение недели защитники Украины продвинулись до 2,5 км в направлении указанного населенного пункта», - сказал он, добавив еще, что среди офицерского состава второго армейского корпуса РФ, который дислоцируется в Луганске, ходит информация о «постепенной подготовке оборонительных рубежей вокруг Луганска».

В ВСУ сообщают о продолжении атак оборонительных рубежей оккупантов в районе «Сватово – Кременная». Когда оборону армии РФ в этом районе удастся прорвать, то боевые действия перенесутся в Луганск, а после этого значительная часть подразделений оккупантов – особенно мобилизованные – планируют сдаваться в плен, по данным Генштаба.

Ранее в Луганской ОВА допустили, что деоккупировать Кременную удастся в начале 2023 года.