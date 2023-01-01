350 раненых оккупантов поступили в больницу на Луганщине

350 раненых российских военных поступили в течение последней недели в больницу города Беловодск Луганской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.



«Противник продолжает терять живую силу. В течение последней недели только в городскую больницу Беловодска Луганской области доставлено около 350 раненых военнослужащих захватчиков», — сказано в сообщении.



Кроме того, 30 декабря в Запорожской области было ранено до 160 оккупантов и уничтожено 10 единиц военной техники различных типов.



Информация по ликвидированным захватчикам в настоящее время уточняется.