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350 раненых оккупантов поступили в больницу на Луганщине

01 января 2023, 09:04

350 раненых оккупантов поступили в больницу на Луганщине

350 раненых российских военных поступили в течение последней недели в больницу города Беловодск Луганской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

«Противник продолжает терять живую силу. В течение последней недели только в городскую больницу Беловодска Луганской области доставлено около 350 раненых военнослужащих захватчиков», — сказано в сообщении.

Кроме того, 30 декабря в Запорожской области было ранено до 160 оккупантов и уничтожено 10 единиц военной техники различных типов.

Информация по ликвидированным захватчикам в настоящее время уточняется.

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