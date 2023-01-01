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350 поранених окупантів надійшли до лікарні на Луганщині

01 січня 2023, 09:04

350 поранених окупантів надійшли до лікарні на Луганщині

350 поранених російських військових надійшли протягом останнього тижня до лікарні міста Біловодськ Луганської області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

«Противник продовжує втрачати живу силу. Протягом останнього тижня лише до міської лікарні Біловодська на Луганщині доставлено близько 350 поранених військовослужбовців загарбників», — сказано в повідомленні.

Крім того, 30 грудня у Запорізькій області було поранено до 160 окупантів та знищено 10 одиниць російської військової техніки різних типів.

Інформація щодо ліквідованих загарбників нині уточнюється.

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