Планы оккупантов оставить украинцев на Новый год без света провалились — Укрэнерго

Ситуация в энергосистеме Украины после Нового года осталась контролируемой, несмотря на обстрелы Российской Федерации, аварийные отключения не применялись. Об этом сообщили в Укрэнерго.



Отмечается, что прошедшие сутки были сложными для энергетиков. После 11-й массированной ракетной атаки 31 декабря, не достигнув своей глобальной цели — оставить украинцев на Новый год без электроэнергии, российские войска почти сразу нанесли следующий удар. О новогоднюю ночь энергосистема Украины подверглась уже 13 массированной атаке дронами.



«Энергетики делают все возможное, чтобы новогодний праздник был со светом без ограничений. Дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей предоставлены благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничениям работы промышленности. Пожалуйста, не забывайте о необходимости экономить электроэнергию!», — призывали в компании.