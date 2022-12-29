Есть повреждения энергообъектов: Где самая сложная ситуация со светом, сообщил Галущенко

Из-за российской ракетной атаки в Украине происходят аварийные отключения света. Энергетики уже восстанавливают энергоснабжение. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.



«Сегодня враг совершил очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Спасибо ПВО за отличную работу! К сожалению, есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11:00 сложная ситуация на западе страны, в Одесском и Киевском регионах», — уточнил он.

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