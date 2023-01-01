Плани окупантів залишити українців на Новий рік без світла провалилися — Укренерго

Ситуація в енергосистемі України після Нового року залишилася контрольованою, незважаючи на обстріл Російської Федерації, аварійні відключення не застосовувалися. Про це повідомили в Укренерго.



Зазначається, що минула доба була складною для енергетиків. Після 11 масованої ракетної атаки 31 грудня, не досягнувши своєї глобальної мети — залишити українців на Новий рік без електроенергії, російські війська майже відразу завдали наступного удару. Про новорічну ніч енергосистема України зазнала вже 13-ї масованої атаки дронами.



«Енергетики роблять все можливе, щоб новорічне свято було зі світлом без обмежень. Додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів надані завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженням роботи промисловості. Будь ласка, не забувайте про необхідність заощаджувати електроенергію!», — закликали до компанії.