По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов со стороны России.



Есть вероятность запуска крылатых ракет стратегической авиацией РФ, сообщают телеграм-каналы, которые мониторят ситуацию в воздухе. Также в сети сообщают о полете дронов-камикадзе в сторону Киева.



В Киеве и в Киевской области власти пишут о работе ПВО.



В Киеве обломками уничтоженной ракеты повреждена машіна в Шевченковском районе, сообщает городская военная администрация.

Примерно в 01:20 начался отбой воздушной тревоги по областям. Тревога сохраняется в центральной части страны. Из Киева и области продолжают поступать сообщения о взрывах.

Киевскую область атакуют дроны, подтвердил глава ОВА Алексей Кулеба. «Стоим. Наше ПВО отрабатывает», — добавил он.



Силы ПВО уже сбили 23 воздушные цели над Киевом, сообщает военная администрация столицы.

Днем 31 декабря, Россия уже нанесла массированную ракетную атаку по Украине.