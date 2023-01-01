Украина может переломить ход войны на Донбассе — Череватый

Украинские войска смогут переломить ход боевых действий на Донбассе, если получат от партнеров более высокоточное оружие. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.



«К сожалению, такую войну типа начала 20 века у России еще есть возможность вести. Она имеет мобилизационные ресурсы, запасы старого советского вооружения. Однако существенно ее можно переломить, если наши партнеры продолжат и дальше, или еще лучше интенсифицируют поставку нам высокоточных систем вооружения или авиации, или усилят ракетные войска и артиллерию», — сказал он.



Череватый отметил, что речь идет о системах HIMARS и MLRS, которые украинские военные уже освоили. Это помогло добиться успехов на фронте.