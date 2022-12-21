США направит еще 1 млрд долларов на оружие для Украины

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении до одного миллиарда долларов на военную помощь Украине. Текст меморандума обнародован на сайте Белого дома.



«‎Я уполномочиваю госсекретаря (...) распоряжаться $1 млрд, выделяемым на предметы военного снабжения и на оказание услуг Минобороны, а также на военное обучение и тренировки для помощи Украине»‎, — уточнил Байден, говорится в заявлении Белого дома.



Ранее представитель Белого дома сообщил, что Байден объявит о новом пакете помощи Украине в области безопасности на сумму около двух миллиардов долларов, который будет содержать батарею ЗРК Patriot.

Президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, поскольку считает, что война в Украине перешла в новую фазу. Также Байден пожелал президенту Зеленскому хорошего полета и отметил, что им многое нужно обсудить.