Україна може переламати хід війни на Донбасі — Череватий

Українські війська зможуть переламати перебіг бойових дій на Донбасі, якщо отримають від партнерів точнішу зброю. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий ефірі телемарафону.



«На жаль, таку війну типу початку 20 століття Росія ще має можливість вести. Вона має мобілізаційні ресурси, запаси старого радянського озброєння. Однак суттєво її можна переламати, якщо наші партнери продовжать і далі, або ще краще інтенсифікують, постачання нам високоточних систем озброєння чи авіації, або посилять ракетні війська та артилерію», — сказав він.



Черевий зазначив, що йдеться про системи HIMARS та MLRS, які українські військові вже освоїли. Це допомогло досягти успіхів на фронті.