ЗСУ за ніч знищили 39 «Shahed-131/136», два «Орлан-10» та Х-59 окупантів

У ніч з 1 на 2 січня російські окупанти завдали масованого удару по Україні безпілотникам-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136». Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«В результаті бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, усі 39 ударних БпЛА знищені. До відбиття нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію Повітряних Сил та мобільні вогневі групи. Дедалі активніше залучається техніка та озброєння надані Україні нашими західними партнерами», - розповіли військові.

Крім того українські військові знищили в небі два БПЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» та керовану авіаційну ракету Х-59 армії РФ.

Сьогодні, 2 січня, вночі російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. У Києві ушкоджено об'єкт інфраструктури.