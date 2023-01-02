Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

ЗСУ за ніч знищили 39 «Shahed-131/136», два «Орлан-10» та Х-59 окупантів

02 січня 2023, 09:33

ЗСУ за ніч знищили 39 «Shahed-131/136», два «Орлан-10» та Х-59 окупантів

У ніч з 1 на 2 січня російські окупанти завдали масованого удару по Україні безпілотникам-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136». Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«В результаті бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, усі 39 ударних БпЛА знищені. До відбиття нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію Повітряних Сил та мобільні вогневі групи. Дедалі активніше залучається техніка та озброєння надані Україні нашими західними партнерами», - розповіли військові.

Крім того українські військові знищили в небі два БПЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» та керовану авіаційну ракету Х-59 армії РФ.

Сьогодні, 2 січня, вночі російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. У Києві ушкоджено об'єкт інфраструктури.

Ще за темою

Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:25
У Макіївці знищено училище, в якому мешкали мобілізовані росіяни. Кажуть про сотні загиблих
11:50
Житель Ясинуватої загинув під обстрілами
11:11
Армійські корпуси «ДНР» і «ЛНР» офіційно увійшли до складу збройних сил Росії
10:17
«ДНР» заявила про поранення 8 мирних жителів під час обстрілів
03:52
«ДНР»: Більше 15 людей поранено в результаті обстрілу в Макіївці
03:14
Центр Донецька обстріляли на Новий рік
22:59
Пушилін записав новорічне звернення на фоні бойовиків
13:19
У Донецьку під обстріл потрапили чотири райони, поранено дві людини
10:22
«ЛНР» заявила, що утримує в полоні 1,2 тисячі українських силовиків
08:49
«ДНР»: У Ясинуватій загинула жінка та поранено двох чоловіків
00:25
Головні події в окупації 30 грудня
19:36
«ДНР»: За рік на окупованій Донеччині загинуло понад тисячу мирних жителів
17:26
Окупанти встановили «особливий режим» в'їзду на Луганщину із Білгородської області
16:37
«ДНР» заявила про загибель жінки через обстріл Ясинуватої
15:44
У Донецьку воду даватимуть п'ять годин замість двох. Але лише три дні
Всі новини
09:33
ЗСУ за ніч знищили 39 «Shahed-131/136», два «Орлан-10» та Х-59 окупантів
09:05
Армія РФ вночі атакувала Дніпропетровську область ракетами, БПЛА та артилерією
08:47
У Бахмуті поранено мирного мешканця внаслідок обстрілу
08:41
Через атаку дронів у Києві пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури
01:25
Росія атакує Україну дронами-камікадзе. Працює ППО
22:25
У Макіївці знищено училище, в якому мешкали мобілізовані росіяни. Кажуть про сотні загиблих
19:44
Захід має бути готовим до довгострокової підтримки України в її війні з РФ — генсек НАТО
16:46
Шість найманців з ПВК «Вагнер» втекли зі зброєю із Луганської області
16:02
Майже 200 окупантів знищено під Бахмутом
14:32
Україна може переламати хід війни на Донбасі — Череватий
14:08
Парамедика з «Азовсталі» звільнено з російського полону
12:37
Плани окупантів залишити українців на Новий рік без світла провалилися — Укренерго
11:50
Житель Ясинуватої загинув під обстрілами
11:11
Армійські корпуси «ДНР» і «ЛНР» офіційно увійшли до складу збройних сил Росії
11:08
Російські війська вночі обстріляли Донецьку область
Всі новини
ВІДЕО
У Макіївці знищено училище, в якому мешкали мобілізовані росіяни. Кажуть про сотні загиблих У Макіївці знищено училище, в якому мешкали мобілізовані росіяни. Кажуть про сотні загиблих
01 січня, 22:25
«Хочу побажати одного — перемоги». Новорічне звернення Володимира Зеленського «Хочу побажати одного — перемоги». Новорічне звернення Володимира Зеленського
31 грудня, 23:43
Відновлення України оцінили в один трильйон доларів Відновлення України оцінили в один трильйон доларів
31 грудня, 21:01

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама