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У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по базі окупантів у Макіївці

02 січня 2023, 19:30

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по базі окупантів у Макіївці

У Генеральному штабі ЗСУ вперше прокоментували удар по розташуванню російських військ в окупованій Макіївці Донецької області.

У сьогоднішньому вечірньому зведенні зазначається, що 31 грудня у Макіївці було знищено та пошкоджено до 10 одиниць військової техніки різних типів.

У Генштабі додали, що втрати особового складу російських сил уточнюються.

Удар зі скупчення російських військ у Макіївці, які базувалися в одному з профтехучилищ міста, стався в ніч із 31 грудня на 1 січня. Спочатку про подію стало відомо із повідомлень у соцмережах. Також було опубліковано кадри, на яких видно, що ПТУ зруйновано майже повністю.

Точна кількість загиблих та поранених залишається невідомою. І проукраїнські, і проросійські блогери та пабліки пишуть про сотні загиблих та поранених військових РФ. Деякі джерела стверджують, що втрати становлять до 600 людей.

Міноборони РФ вперше прокоментувало подію лише вдень 2 січня, підтвердивши загибель 63 російських військових внаслідок удару по Макіївці. Там стверджують, що місце тимчасової дислокації військ РФ вразили чотирма снарядами РСЗВ HIMARS.

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