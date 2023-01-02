У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по базі окупантів у Макіївці

У Генеральному штабі ЗСУ вперше прокоментували удар по розташуванню російських військ в окупованій Макіївці Донецької області.



У сьогоднішньому вечірньому зведенні зазначається, що 31 грудня у Макіївці було знищено та пошкоджено до 10 одиниць військової техніки різних типів.



У Генштабі додали, що втрати особового складу російських сил уточнюються.

Удар зі скупчення російських військ у Макіївці, які базувалися в одному з профтехучилищ міста, стався в ніч із 31 грудня на 1 січня. Спочатку про подію стало відомо із повідомлень у соцмережах. Також було опубліковано кадри, на яких видно, що ПТУ зруйновано майже повністю.



Точна кількість загиблих та поранених залишається невідомою. І проукраїнські, і проросійські блогери та пабліки пишуть про сотні загиблих та поранених військових РФ. Деякі джерела стверджують, що втрати становлять до 600 людей.



Міноборони РФ вперше прокоментувало подію лише вдень 2 січня, підтвердивши загибель 63 російських військових внаслідок удару по Макіївці. Там стверджують, що місце тимчасової дислокації військ РФ вразили чотирма снарядами РСЗВ HIMARS.