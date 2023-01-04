На нас чекає російський наступ найближчим часом — Арестович

У Росії очікується нова хвиля мобілізації, і нова спроба наступу на Україну. Про це в ефірі «Фейгін LIVE» заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.



«Мобілізація у РФ не припинялася з березня 2022 року. Вона почалася через два-три тижні після початку війни. Тоді вона була прихованою, її не оголошували. І призивали окремі військові спеціальності. А у вересні мобілізація стала відкритою», — сказав Арестович.



За його словами, багато хто з мобілізованих був відправлений на фронт «затикати дірки» без підготовки або з мінімальною підготовкою. Є й росіяни, які проходили і досі проходять підготовку.



«Треба розуміти, що на нас чекає російський наступ найближчим часом», — наголосив радник ОП.



Водночас, додав він, росіянам, які можуть потрапити під мобілізацію, необхідно задуматися. Бо спроба будь-якого наступу на будь-якому напрямку для військ, які набагато менш боєздатні, ніж ті, що наступали на початку війни, — буде провальною.



Нова хвиля мобілізації, яка планується з 5 січня, може пройти одночасно із закриттям кордонів у Росії, зазначив Арестович.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія планує з 5 січня 2023 року провести нову хвилю мобілізації. Міністр оборони України Олексій Резніков закликав росіян уникати мобілізації.



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