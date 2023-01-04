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Четверо информаторов РФ получили до 8 лет  тюрьмы - передавали данные об HIMARS и энергообъектах

04 января 2023, 13:41

Четверо информаторов РФ получили до 8 лет  тюрьмы - передавали данные об HIMARS и энергообъектах

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от шести до восьми лет четырем агентам России, собиравшим данные о подразделениях Сил обороны и объектах критической инфраструктуры в прифронтовых районах Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Вражеских агентов интересовали места базирования и перемещения украинских войск на Бахмутском и Краматорском направлениях. Кроме того, злоумышленники информировали врага о техническом состоянии энергогенерирующих объектов, по которым российские оккупанты осуществляли ракетные удары», - говорится в сообщении.

Преступников задержали в ходе спецоперации СБУ на территории Донецкой области.

Среди осужденных –информатор, который пытался обнаружить боевые позиции реактивных артиллерийских систем «HIMARS».

Еще одной злоумышленницей является бывшая электромонтерка из Доброполья, которая передавала российским захватчикам информацию о восстановлении электроснабжения в районе. Коммуникацию с агрессором поддерживала через свою знакомую с временно захваченной территории региона.

Полученные сведения нужны были оккупантам для подготовки повторных обстрелов критической инфраструктуры.

Суд признал злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение Всу или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения); ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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