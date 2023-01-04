Четверо інформаторів РФ отримали до 8 років в'язниці - передавали дані про HIMARS та енергооб'єкти

Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком від шести до восьми років чотирьом агентам Росії, які збирали дані про підрозділи Сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури у прифронтових районах Донецької області. Про це повідомляє прес-служба СБУ.



«Ворожих агентів цікавили місця базування та переміщення українських військ на Бахмутському та Краматорському напрямах. Крім того, зловмисники інформували ворога про технічний стан енергогенеруючих об'єктів, за якими російські окупанти здійснювали ракетні удари», - йдеться у повідомленні.



Злочинців затримали під час спецоперації СБУ на території Донецької області.



Серед засуджених інформатор, який намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем «HIMARS».



Ще однією зловмисницею є колишня електромонтерка з Добропілля, яка передавала російським загарбникам інформацію про відновлення електропостачання у районі. Комунікацію з агресором підтримувала через свою знайому із тимчасово захопленої території регіону.



Отримані відомості були потрібні окупантам для підготовки повторних обстрілів критичної інфраструктури.



Суд визнав зловмисників винними за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ВСУ або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах військового стану); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.