Эрдоган предложил Путину одностороннее прекращение боевых действий в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба президента Турции, передает агентство «Анадолу».



В разговоре поднималась тема войны РФ против Украины. Эрдоган напомнил о ранее достигнутых позитивных результатах: зерновой сделке, масштабном обмене пленными и переговорах по формированию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.



Призывы к миру и диалогу, заявил Эрдоган, должны быть поддержаны «односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий».



Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует на этой неделе провести отдельные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также с российским президентом Владимиром Путиным.