Ердоган запропонував Путіну одностороннє припинення бойових дій в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонні переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Про це повідомила пресслужба президента Туреччини, передає агентство «Анадолу».



У розмові порушували тему війни РФ проти України. Ердоган нагадав про раніше досягнуті позитивні результати: зернову угоду, масштабний обмін полоненими та переговори щодо формування зони безпеки навколо Запорізької АЕС.



Заклики до миру й діалогу, заявив Ердоган, мають бути підтримані «одностороннім припиненням бойових дій і справедливим врегулюванням розбіжностей».



Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує цього тижня провести окремі переговори з українським колегою Володимиром Зеленським, а також із російським президентом Володимиром Путіним.