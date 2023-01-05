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Кремль: Путин и Эрдоган говорили об Украине

05 января 2023, 15:05

Кремль: Путин и Эрдоган говорили об Украине

Президент РФ Владимир Путин по телефону поговорил с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В Кремле заявили, что затронута тема по «ситуации вокруг Украины». С российской стороны акцентирована «деструктивная роль западных государств». Украину, уточнили в Кремле, Запад «накачивает вооружениями и военной техникой, предоставляет оперативную информацию и целеуказания».

«В свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта, Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу — при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий», — уверяют в Кремле.

Также отмечается, что Путин подчеркнул «необходимость добросовестного комплексного подхода» в вопросах вывоза украинского зерна и разблокирования поставок продовольствия и удобрений из России. Президент РФ утверждает, что нужно устранить все барьеры для российского экспорта.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Призывы к миру и диалогу, заявил Эрдоган, должны быть поддержаны «односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий».

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