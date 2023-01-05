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Кремль: Путін та Ердоган говорили про Україну

05 січня 2023, 15:05

Кремль: Путін та Ердоган говорили про Україну

Президент РФ Володимир Путін телефоном поговорив із турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

У Кремлі заявили, що порушено тему про «ситуацію навколо України». З російського боку акцентовано «деструктивну роль західних держав». Україну, уточнили в Кремлі, Захід «накачує озброєннями й військовою технікою, надає оперативну інформацію та цілевказівки».

«У світлі позначеної Реджепом Таїпом Ердоганом готовності до турецького посередництва з метою політичного врегулювання конфлікту Володимир Путін знову підтвердив відкритість Росії до серйозного діалогу — за умови виконання київською владою відомих вимог, тих, що неодноразово озвучувалися, та врахування нових територіальних реалій», — запевняють у Кремлі.

Також зазначається, що Путін наголосив на «необхідності сумлінного комплексного підходу» в питаннях вивезення українського зерна та розблокування постачання продовольства й добрив з Росії. Президент РФ стверджує, що потрібно усунути всі бар'єри для російського експорту.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонні переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Заклики до миру та діалогу, заявив Ердоган, мають бути підтримані «одностороннім припиненням бойових дій і справедливим врегулюванням розбіжностей».

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