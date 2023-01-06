США: Украина получит новый пакет военной помощи более, чем на 3 миллиарда долларов

В новый пакет военной помощи от США на сумму более трех миллиардов долларов включены боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, самоходные гаубицы, ракетное вооружение, боеприпасы и другая оборонная помощь. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в Вашингтоне 6 января.



По словам представителя Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, военная помощь из нового пакета поможет украинским защитникам продвинуться на Донбассе и отвечает их потребностям, а БМП Bradley важны для общевойсковых маневров.

США в следующем пакете военной помощи могут впервые передать Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Германия может предоставить Вооруженным силам Украины боевые машины пехоты Marder.



Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении до одного миллиарда долларов на военную помощь Украине.