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США: Україна отримає новий пакет військової допомоги більш ніж на 3 мільярди доларів

06 січня 2023, 20:45

США: Україна отримає новий пакет військової допомоги більш ніж на 3 мільярди доларів

У новий пакет військової допомоги від США на суму понад три мільярди доларів включено бойові машини піхоти Bradley, бронетранспортери, самохідні гаубиці, ракетне озброєння, боєприпаси та іншу оборонну допомогу. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу у Вашингтоні 6 січня.

За словами представника Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі, військова допомога з нового пакету допоможе українським захисникам просунутися на Донбасі та відповідає їх потребам, а БМП Bradley важливі для загальновійськових маневрів.

США у наступному пакеті військової допомоги можуть уперше передати Україні зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow. Німеччина може надати Збройним силам України бойові машини піхоти Marder.

Президент США Джо Байден підписав меморандум про надання до одного мільярда доларів на військову допомогу Україні.

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