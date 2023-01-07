Какую угрозу видит Россия для Бахмутского направления, рассказали в британской разведке

Боевые действия вблизи Кременной Луганской области продолжаются, несмотря на «перемирие», о котором заявлял российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает британская разведка.



«Один из наиболее ожесточенных секторов по-прежнему находится вокруг города Кременная. В течение последних трех недель бои вокруг Кременной велись в густо заросшей лесом местности к западу от города. Поскольку хвойные леса даже зимой обеспечивают некоторое прикрытие от наблюдения с воздуха, обе стороны, скорее всего, испытывают трудности с точной корректировкой артиллерийского огня», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что бои в основном ведет пехота, часто на коротких дистанциях. Российское командование, считают в британской разведке, скорее всего, рассматривает ситуацию у Кременной как угрозу правому флангу Бахмутского сектора. А Бахмутское направление, по мнению оккупантов, является ключевым для продвижения с целью захвата остальной части Донецкой области.

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