«‎Рождественское перемирие» Путина на Луганщине: работает артиллерия, местные жители сидят в подвалах

Российские войска продолжают обстрел Луганской области, несмотря на так называемое «‎рождественское перемирие», объявленное Россией,‎ которое должно было начаться 6 января в 12:00 и закончиться в 00:00 7 января. Об этом рассказал в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, 6 января с 12:00 до 15:00 оккупанты били из артиллерии 14 раз, трижды пытались штурмовать один из украинских населенных пунктов.



Гайдай также отметил, что мирные жители деоккупированных сел Луганщины вынуждены сидеть в подвалах.

Утром 5 января глава Русской православной церкви Кирилл Гундяев призвал установить «рождественское перемирие». Михаил Подоляк назвал предложение России «циничной ловушкой».



Вечером 5 января российский президент Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество — с 12:00 6 января до 00:00 7 января. Также он призвал Украину к временному перемирию.

В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что переговоров с Россией о «‎рождественском перемирии» не будет.

Глава группировки «‎ДНР» Денис Пушилин оказался не согласен с решением президента России Владимира Путина о «рождественском перемирии‎». Комментируя поручение Путина министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество, Пушилин заявил, что российские войска и боевики в составе этих войск будут «отвечать на ‎провокации противника».