Яку загрозу бачить Росія для Бахмутського напрямку, розповіли в британській розвідці

Бойові дії поблизу Кремінної Луганської області тривають, попри «перемир'я», про яке заявляв російський президент Володимир Путін. Про це повідомляє британська розвідка.



«Один із найбільш запеклих секторів, як і раніше, розташований навколо міста Кремінна. Протягом останніх трьох тижнів бої навколо Кремінної велися в густо зарослій лісом місцевості на захід від міста. Оскільки хвойні ліси навіть узимку забезпечують деяке прикриття від спостереження з повітря, обидві сторони, найімовірніше, зазнають труднощів із точним коригуванням артилерійського вогню», — ідеться в повідомленні.



Також наголошується, що бої в основному веде піхота, часто на коротких дистанціях. Російське командування, вважають у британській розвідці, найімовірніше, розглядає ситуацію біля Кремінної як загрозу правому флангу Бахмутського сектора. А Бахмутський напрямок, на думку окупантів, є ключовим для просування з метою захоплення решти Донецької області.

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