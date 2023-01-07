Количество раненых в Бахмуте выросло до 13 человек

Бахмут. Фото: прокуратуры

В Бахмутской громаде Донецкой области из-за вчерашнего обстрела со стороны российской армии погибли два человека, 13 ранены. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



По данным следствия, 6 января оккупационные войска РФ осуществили очередные артиллерийские обстрелы Бахмута и Бахмутского района. В результате мощных минометных атак по жилым кварталам погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина.



Еще 13 человек получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Получили повреждения и разрушения частные домовладения, многоквартирные дома и другие объекты.



Начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).



Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал об одном погибшем и пяти раненых в Бахмуте и погибшем в Красной Горе (Бахмутская громада).